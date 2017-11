Los ofensivos comentarios que recibió vocalista de Villa Cariño por su relación con la hija de Bachelet

Hace algunos meses se destapó el romance entre el vocalista de Villa Cariño, Max Vivar y la hija de Michelle Bachelet, Sofía Henríquez.

Sin embargo, a pesar de ser una pareja bajo perfil, el cantante señaló que de igual manera reciben malos comentarios en las redes sociales.

Fue hace un par de semanas que el intérprete recibió uno de los peores mensajes que haya leído, según señaló a La Tercera. Uno de ellos decía lo siguiente: “Ojalá que este huevón le haga lo mismo que el Tea Time le hizo a su mina“, reveló Max al medio de circulación nacional. Respecto al desagradable hecho, comentó que “cuando eso ocurre, se pierde todo el respeto. Completo. Cuando eso ocurre nadie se da cuenta que ella es mi polola y que nos queremos mucho y que caminamos de la mano, hacemos lo que hace una pareja que se quiere y se ama. Estamos juntos porque somos compañeros, porque ella me acompaña y yo la acompaño”.

Además agregó que “soy músico y ella es psicóloga, y ve temas de violencia intrafamiliar, por eso a veces es duro leer eso. Son comentarios feos y que hablan muy mal de lo que pasa acá“, expresó.

También añadió que al principio hubo costos y que de “ahí viene la fantasía de muchos. Me acuerdo de cosas ridículas, de subir una foto a Instagram en que salgo en mi pieza y alguien pone: ‘Ahí estás en tu casa que te la arrienda Bachelet’. No pos. La tengo que pagar todos los meses. Postulamos a los fondos de la DIRAC para hacer un gira; les queremos avisar a todos que no lo ganamos, se lo ganó Gepe y Dënver. Debe haber estado bien malo nuestro proyecto. Han aparecido muchos malintencionados”.

Sin embargo, reconoció que la aparición de comentarios “es natural, lo asumo. Desde que esto empezó no pienso en eso. Dejo que cada quien hable lo que quiera. Trato de que las cosas me resbalen, desde el minuto que nos conocimos yo caché cómo se venía la mano. En un comienzo leer tanta cosa es complicado, como la portada de un diario donde decía ‘acompañó al pololo al lanzamiento de su video’. Eso no es una noticia. Ese rollo de la exposición es heavy, no me había tocado algo así”.

Vía Página 7