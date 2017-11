Los riesgos de tener una relación abierta

¿Qué es una relación abierta? La respuesta es sencilla, él y ella tienen permiso para tener relaciones sexuales con otras personas. Cuando se habla de este concepto es porque una de la partes o ambas personas están buscando a alguien más para tener relaciones sexuales, contando con el consentimiento de su pareja.



Una relación normal tiene como prioridad la fidelidad, la confianza y deja las relaciones sexuales exclusivamente para ellos, para nadie más. En una relación abierta se abre la posibilidad de tener encuentros sexuales con terceras personas, en este caso algunas parejas tienen el compromiso de volver a ser una pareja normal, pero en otros casos se asume el riesgo de que la otra persona encuentre a alguien más a quien amar y decida no volver, dependiendo de cómo lo hayan acordado.

¿Dependiendo de cómo lo hayan acordado? Lo cierto es que aunque se hayan comprometido a volver, en las relaciones abiertas siempre existirán los riesgos de perder a esa persona y quedarse en la soledad, la pareja podrá decidir volver o no.





Riesgos de las relaciones abiertas



1.- Relaciones insanas. Se crea un espíritu de competitividad por ver quién se acuesta con más personas, cuando se habla de los encuentros sexuales y se entra en detalles, la pareja se incomoda.



2.- Celos. Toda persona que experimenta una relación abierta siempre terminará sintiendo celos, y ese es un sentimiento insano y nada conveniente en una relación de pareja.



3.- Ruptura. Después de experimentar una relación abierta, muchas personas optan por romper el compromiso, lo cierto es que la relación pudo haber terminado cuando ambos aceptaron tener una relación abierta.



4.- Enamorarse de alguien más. En este juego de tener relaciones sexuales con otras personas, una de las partes puede enamorarse de un tercero, rompiendo así su relación anterior.



5.- Enfermedades. Tener relaciones sexuales con otras personas implica un riesgo, recuerda que el condón, siendo el preservativo más seguro, no es 100% seguro.



6.- Embarazos no deseados. Ella puede quedar embarazada por otro hombre, o bien él puede embarazar a otra mujer, todo esto acarrearía problemas a la relación.



7.- Destrucción familiar. Muchos aseguran que hay bastantes parejas a las que les va bien en las relaciones abiertas, pero por lo general son personas que no tienen los suficientes vínculos que los unan. Caso distinto a una pareja que lleva años de relación, estas parejas sufrirían el rompimiento de muchos lazos, la destrucción familiar (en el caos de los matrimonios) es una de estas lamentables consecuencias.



Nuestro consejo: Si tu pareja te propone una relación abierta, háblale de las ventajas de conservar una relación exclusiva para ustedes dos, donde no haya terceras personas. Si estás pensando en tener una relación abierta, considera cómo podría afectar esto a tu relación, piénsalo detenidamente.