La dieta mediterránea se posiciona como una de las más sanas del mundo y, de seguirse completamente, asegura una serie de cambios positivos en el organismo. Pese a lo anterior, existen una serie de alimentos consumidos habitualmente por las personas que podrían mermar los beneficios de esta forma de alimentación.

“Mucha fruta, mucha verdura, mucha legumbre, muchos cereales con harinas integrales, poca carne y mucho pescado (…) es frugal. No se come ni se bebe en demasía. El gusto no está en platos inmensos sino en la calidad de la preparación de los productos”, explicó a Playground el doctor Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de la Universidad de Navarra y profesor visitante en Harvard

El experto se consagró con el ensayo titulado Predimed como uno de los cerebros más importantes de la investigación alimentaria y decidió contribuir a la definición de una correcta dieta mediterránea. Es necesario destacar que esta forma de alimentación podría extender la vida de las personas cerca de 100 años, acompañada siempre se ejercicios y hábitos saludables.

“Para definir la dieta mediterránea lo que sirve es decir lo que NO es la dieta mediterránea. Diciendo lo que hay que quitar sabremos perfectamente lo que hay que comer para no engordar”, explicó el investigador.

Por lo anterior, definió los siete alimentos enemigos de la dieta mediterránea, que es “la más saludable de mundo” a su juicio.

1. Carne roja y embutidos

Disminuir el consumo de carnes rojas previene la hipertensión y otras enfermedades.

2. Pan blanco

Este alimento solo es “azúcar en forma de almidón” según el doctor, por lo tanto si se quiere consumir pan debe ser integral.

3. Gaseosas azucaradas

Te vuelven adicto al azúcar y te impulsan a consumir más.

4. Cerveza y alcoholes

La dieta mediterránea contempla solo una copa de vino al día. La moderación es clave y no se aconseja tomar otros alcoholes los fines de semana.

5. Aceite de Palma y Mantequilla

Solo se puede consumir aceite de oliva extra virgen. La mantequilla y sus variaciones están descartadas totalmente. ¡También la crema de avellana!

6. Lácteos con mucha grasa

Quesos ricos en grasas, cremas y postres y helados deben quedar fuera de tus preferencias, entre otros.

7.Barritas y cereales procesados

Si bien parecen inofensivas tienen mucha azúcar añadida, por lo cual es recomendable evitarlas.