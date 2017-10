Lucía López se refiere al acoso en televisión: “Todas hemos tenido que vivir cosas”

A raíz de los ocurrido con el productor Harvey Weinstein, quien fue acusado de abusar de varias actrices de Hollywood, se dio inicio a la campaña #MeToo o #YoTambien, donde mujeres de todo el mundo dan a conocer sus testimonios sobre el acoso sexual.

En el escenario nacional, varias han sido las famosas que decidieron alzar su voz, entre ellas: Alejandra Valle, Tonka Tomicic, Francisca Valenzuela y Nicole Block, quienes decidieron contar detalles sobre el acoso y abuso que han vivido durante años, incluso en su lugar de trabajo.

Sobre este tema, BioBioChile le consultó su opinión a Lucía López, quien en reiteradas ocasiones se ha definido como feminista, defendiendo los derechos de todas las mujeres. La periodista conocida por participar de programas como “SQP”, “Intrusos” y “Alfombra Roja”, dijo que episodios como los que relató Tomicic -quien denunció que un compañero de su matinal acosaba a las mujeres- se vive a diario en la industria televisiva.

Con las Ministras Paula Narváez de la @voceriadegobierno y Claudia Pascual del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, además de @manesalamanca, Coordinadora de @onumujereschile en la firma del #pactodemediosporlaigualdadentrehombresymujeres #pactodemediosporlaigualdaddegenero A post shared by Lucia Lopez (@luciavlopezg) on Sep 23, 2017 at 8:48am PDT

“Todas hemos tenido que vivir cosas y cada una sabrá cuál es el momento de denunciar”, aseguró, sin querer detallar vivencias personales.

Para luego sostener que, “probablemente, el 99,9 por ciento de las mujeres hemos tenido que sonreír frente a una situación incómoda en el mundo laboral y, otras, han tenido que vivir cosas peores”.

Pero sus palabras fueron más allá, asegurando que muchas veces estos hechos ocurrían porque, “era lo natural, lo normal. Porque no podías ser la fome, ni la pesada, ni la densa”.

Sin embargo, afirmó que, “estas prácticas ya no son aceptables y muchas mujeres ya no aceptarían (…) partiendo por cosas simples: la vueltita en televisión”. Para posteriormente plantear: “yo no me podría imaginar, hoy, dándome una vueltita. Lo hice mil veces, claro. Hoy hay otra yo que dice ‘¿por qué?”.

Cabe destacar, que en una charla entregada por López en la Universidad del Desarrollo en Concepción, la comunicadora indicó a los jóvenes que los medios de comunicación dan más cabida a hombres que a mujeres, y que lamentablemente, las féminas tienen lugar la mayoría de las veces, por situaciones banales.

“Estamos criados en una cultura machista y hasta el día de hoy hay gente que discute si es válido o no tirar piropos en la calle”, manifestó. Para finalmente sentenciar que, “en la industria de la televisión en general, me parece muy importante trabajar en el rol que cumple la mujer”.

Información de Te Caché