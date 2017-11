En el último tiempo la figura pública de Luis Jara ha sido foco de troleos masivos en la red. T es que la actitud y comentarios del cantante muchas veces se han prestado para eso. Basta con recordad los episodioas de us fotos como modelo o sus delirios musicales creyéndose a la altura de Freddie Mercury, el recordado y talentoso vocalista de Queen.

Sumando agravios a su actuar, Luchito Jara, recibió horribles pifias durante la premiación del Copihue de Oro y también en su actuación durante la presente gira de la Teletón de este año.

Este último ‘lapsus’ de Luchito, quien ya es figura obligada de memes, le valió el odio del público, pues se presentó en Valdivia, salió al escenario y saludó a los presentes diciendo “buenas noches , Temuco”, error que le costó muy caro porque el público no le perdonó a Luchito su desubicación y lo despidió con un humillante abucheo.

Obviamente, las redes sociales tampoco quedaron ajenas al hecho y desplegaron toda su creativa acidez para trolear sin misericordia a quien se está convirtiendo en el ‘niño símbolo’ de la televisión chilena.

Tras estos desafortunados sucesos, Luchito Jara entregó su versión y descargos en una entrevista al programa intrusos:

“Esta industria (la televisiva) la estamos convirtiendo en poco amigable y no tiene que ser así. Estamos levantando una mala onda que nosotros no nos merecemos. Hacemos una pega súper profesional. Hablar de pifias, de mala onda, es transmitirle al público algo que no es real… Las pifias en una entrega de premios, cuando te has sacado la cres… durante un año, es una mala práctica”, dijo Lucito muy dolido con la actitud de la gente hacia su persona.