Madre de Luli fue criticada por sus declaraciones en “Primer Plano”

María Angélica Moreno, mamá de “Luli”, la popular figura televisiva que se mantiene internada tras sufrir una nueva crisis nerviosa, visitó el estelar de farándula “Primer Plano” de Chilevisión la noche del viernes y contó detalles del estado de salud en que se mantiene su hija, generando diversas reacciones en redes sociales.

“¿Es completamente necesario para ti y para la familia que Nicole esté internada?”, consultó Julio César Rodríguez en la instancia, a lo que María Angélica contestó: “sí, por su salud (…) A nadie le gusta estar internada, pero ella a puesto mucho de su parte esta vez”.

La madre comentó que la ex reina del Festival de Viña del Mar debió haber sido dada de alta, pero a raíz de sus controversiales transmisiones a través de Instagram esto no pudo concretarse ya que no terminó el tratamiento según lo programado.

“Está en un tratamiento y según como vaya evolucionando se dan los permisos. Primero fueron los permisos para ir a la cafetería, luego para ir a su departamento, para que se vaya adaptando a la vida cotidiana”, explicó la madre ante las dudas de por qué Luli se encontraba en casa por estos días.

Además, la mamá de la modelo reveló que la recaída de su hija se ocasionó luego del viaje a Brasil con su ex pareja. “Nicole hace poco recordó lo que vivió en Brasil (…) Se fue de viaje con este niño, y luego él se devolvió a Chile y la dejó sola allá. Se trajo su teléfono y estuvo incomunicada varios días”, confidenció.

En la instancia también confesó que su hija se ha equivocado en el añor: “Lamentablemente ella ha comprado el amor, tengo que ser honesta”, comentó tras señalar los verdaderos intereses de las parejas que ha mantenido Luli.

“Gracias a Dios está bien, en comparación a como estaba está súper bien. Eso me tiene contenta (…) Han sido momentos muy difíciles, muy complicados, porque a ninguna mamá le gusta ver a sus hijas en esas condiciones, pero Gracias a Dios y al esfuerzo que ha puesto ella ha estado bien”, concluyó la madre de la ex chica “Mekano”.

Pese a lo anterior los televidentes criticaron duramente a María Angélica, ya que consideraron que con esta visita a la televisión solo expone mucho más a su hija.

Mira aquí los comentarios en Twitter:

#primerplano sorry, pero q la mamá d luly no se queje y pida q no molesten a hija, si ella misma la expone hablando,tía, déntrese por favor! — Elenita (@Elenita23C) October 21, 2017

#PRIMERPLANO la vieja de la mama peladora si luly queria gastarse las lucas con sus novios es cosa de ella¡¡ SRA LA PLATA ES DE ELLA — mama. mia (@mariadanielave1) October 21, 2017

#PrimerPlano además del tratamiento siquiatrico q está recibiendo Luli,, otro urgente para la mamá,q manera de evadir la realidad de la hija — Tere Ayarza (@AyarzaTere) October 21, 2017

Señora, usted no protege a su hija. Está sentada en #PrimerPlano por plata y exponiéndola de una manera brutal. Ayudela de verdad y váyase. — Francisca Levinton (@FranLevinton) October 21, 2017

#PrimerPlano Madre de Luli donde estaba Ud o su padre cuando Luli mantenia relaciones sexuales a los 14 años. Fuerte pero es la realidad — paula morales (@paulamorales54) October 21, 2017

#PrimerPlano creo q la familia completa necesita tratamiento psiquiatrico, sobre todo la mama que tambien le gusta demasiado la tele — Faviola Lassalle (@faby_catlover) October 21, 2017

Disculpen, pero con la ignorancia de esa mamá es difícil que entienda realmente el estado mental de #Luli , ojalá #PrimerPlano la ayude ! — pilar (@pilar76335625) October 21, 2017

