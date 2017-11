Hace algunos días se viralizó a través de las redes sociales la denuncia de Pachi Buch Santos, una madre quien compartió pruebas de cómo su hijo de 14 años fue acosado por un hombre en el ascensor de su edificio.

Las crudas imágenes y su relato no pasaron desapercibido por los cibernautas ni tampoco por los medios de comunicación, quienes también trataron el caso en diversos matinales y noticieros.

En primera instancia, ‘Pachi’ aseguró que Carabineros desestimaron la denuncia. “(El funcionario) dijo que no había connotación sexual. ¿Cuántos (casos) han quedado ahí? Tomaron este caso por el revuelo que tuvo”, acusó la madre en el portal nacional SoyChile.

Por esta razón, decidió acudir a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes le otorgaron una orden de alejamiento contra el presunto culpable del hecho, identificado como Jorge Núñez, quien no presenta antecedentes y que aquel día estaba de visita en el departamento de su hijo, según informó la institución.

El video que compartió mostraba cómo el hombre tocó los brazos, espalda y caderas del niño. Sin embargo, la publicación fue eliminada de Facebook tras recibir denuncias en la red social.

De acuerdo a las declaraciones que entregó la madre a SoyChile, aseguró que difundió las pruebas para “para proteger” a su hijo. Además, indicó que ha recibido mucho apoyo de las personas por Facebook. “Para mí ha sido ajetreado, me han llegado miles de solicitudes de amistad, no esperé este revuelo. Me dan apoyo, me dicen que siga. Queremos ser un precedente en Carabineros por lo que cataloga de acoso sexual”, comentó.

También, ‘Pachi’ explicó que no quiere que este episodio entorpezca la vida su hijo. No obstante, quiere llegar a todas las instancias legales posibles para hacer justicia por este caso, el cual ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

“Interpondremos una querella por acoso (…) Si el caso se lleva bien, puede haber pena efectiva”, reveló.

En cuanto a la reacción de la familia del acusado, la madre de la víctima señaló que nadie se le ha acercado a disculparse y que sólo la nuera del sujeto lo hizo para recriminarla por viralizar la denuncia y exponer al menor de 14 años.

“Estamos exponiéndolo justamente para protegerlo, para que sea un antecedente en estos casos y que no se repitan”, apuntó. Finalmente, de acuerdo Pachi Buch Santos, el polémico caso afectó al hijo del acusado — su vecino—, puesto que le cancelaron el contrato de arriendo y fue notificado que debía abandonar el departamento en 45 días.

Vía Página 7