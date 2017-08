Madre pidió cambiar fecha de eclipse solar por increíble razón

Aunque parezca difícil de creer, una madre de familia de Texas pidió, a través de Facebook, cambiar la fecha del eclipse solar del próximo 21 de agosto a otra que no interfiera “con la escuela”de sus hijos.

La insólita petición ocurrió tras la publicación de un evento donde varias personas señalaron se reunirán a observar el esperado espectáculo natural. Pese a lo anterior, una señora solicitó que el eclipse “se cambiara al fin de semana” ya que sus hijos no podrían asistir por motivos estudiantiles.

“La mayoría de los niños regresan a clases ese día. ¿No podría hacerse (el eclipse) en fin de semana?” señaló en la página.

Aunque la autora del mensaje lo borró tras la serie de burlas recibidas, su comentario vivirá para siempre en memes y en el recuerdo de las personas que lo leyeron al interior de la red social.

“¿Esta señora acaba de pedir que el sol cambie de fecha?” y “Lo lamentamos, debemos reagendar el eclipse porque interfiere con la agenda de esta persona” fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en Facebook.

Por otra parte, varios usuarios aplaudieron la pregunta de la mujer que solo responde a una preocupación maternal que intenta no descuidar los estudios de sus hijos frente a un momento recreativo.

Sorry, guys. We have to reschedule the eclipse because it conflicts with this person's schedule. pic.twitter.com/ae72z3sUgQ

— Juli Caldwell (@ImJuliCaldwell) August 8, 2017