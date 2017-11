Francisco Huaiquipán tuvo la última palabra en el escándalo causado por su infidelidad a Mitzi Bustos, su esposa desde hace 20 años y madre de sus hijos.

El futbolista estuvo anoche en Primer Plano, donde se hizo cargo de toda la polémica que empezó hace un mes, cuando se filtró un video donde su mujer y su hija lo fueron a enfrentar a Peumo, localida frutera de la VI Región. Allí Huaiquipán permanecía con su amante, la joven de 26 años Priscilla Pérez.

Mitzi fue la primera en visitar Primer Plano, hace dos semanas. Lloró y sospechaba que a su familia le hicieron magia negra. Se barajó la posibilidad de que la causante del maleficio fuese la madre de Priscilla.

La semana pasada fue el turno de la amante en el estelar de farándula de Chilevisión. Pérez negó rotundamente que ella o su mamá hubiese realizado prácticas de ocultismo en contra de Huaiquipán.

Si embargo, anoche el deportista manifestó sus enormes sospechas. Aseguró que de un día para otro empezó a sentirse extrañamente mal, aburrido en su propio hogar, aburrido de Mitzi, con deseos de salir y beber.

Detalló que, durante el tiempo que pasó con la joven sureña estuvo como ido, como en una búrbuja de la que era esclavo y en la cual se sentía atrapado. Que ni siquiera le importaba cambiarse de ropa. Hasta que su esposa y su hija lo fueron a buscar y volvió a la realidad:

Francisco Huaiquipán: “Este mes y dos semanas (en que estuvo con su amante), empezaron a hablar de las brujerías, empezaron a hablar de todo ese tipo de cosas. En realidad yo no creía esas cosas, porque yo soy entregado a Dios y a mi me han pasado cosas muy bonitas, espiritual, con Dios. Yo conozco ese mundo espiritual y el mundo que viví, el del alcohol, el de las fiestas. Me han pasado cosas muy bonitas. He aprendido cosas muy lindas.

“Asumo este error como tal. Amor no hay entre esa niña y yo. Porque en un mes, contra 21 años de matrimonio, es difícil… Yo no le he pedido pololeo a ella, nada de ese tipo de cosas. Yo estaba en un lugar donde no pertenecía. Me di cuenta. No sabía lo que hacía. En realidad, sabía en el lugar que estaba, pero me puse a tomar mucho, tomaba todos los días, no quería volver a la casa, y yo no encontraba una explicación.

“Me han llegado muchos mensajes de Facebook, como te digo yo no creía en esto de las brujerías, y muchos amigos me dicen: ‘Huaiqui, ¿te pasa esto’. ‘Sí’. ¿Sabí qué? Me sentía tan raro que, de repente, no quería estar con la Mitzi. Y en la casa me volvía loco y salía.

Daniela Aránguiz: “Como que te estuvieran separando de ella”

Huaiquipán: “Como que me estuvieran separando de ella”

Aránguiz: “¿Pero tú piensas que esto es porque empezaste a tener problemas con el alcohol? ¿O por magia negra?”

Huaiquipán: “No es problema de alcohol. Yo estando allá empecé a tomar mucho”

García-Huidobro: “Tú piensas que partió por una magia negra, vino el consumo de alcohol y…”

Huaiquipán: “Por eso. No sé si magia negra, porque yo en realidad… Si fue así, puta, mal”

García-Huidobro: “Pero te han pasado cosas raras”

Huaiquipán: “Sí. De hecho a Yaritza (su hija mayor) también le han pasado cosas. A mí igual”

García-Huidobro: “La Mitzi contó que, el día que fuimos a hacer la entrevista, se empezaron a apagar los focos”

Huaiquipán: “Sí. Y estos días igual. Yo me he sentido bastante mal, pero yo confío en Dios. O sea, si me hicieron algo o no, filo, eso lo quiero dejar atrás. A mi no me interesa esa niña. Ya es pasado. Yo estoy enfocado en recuperar a Mitzi, tengo una familia bonita, 21 años de matrimonio, tengo que luchar por unos hijos que estamos en un conflicto que hay que salir adelante.

“Quiero recuperar a Yaritza, que es el amor de mi vida, que fue la que, como sale en el video, y todo Chile sabe, me levantó la mano. Yo estoy tan arrepentido que yo le pondría la otra mejilla, para que me volviera a pegar. Porque la cagá que me pegué, hacer sufrir a una mujer así, que yo siempre declaré mi amor, siempre en todos los realitys decía que la amaba, y me pegué un cagazo de esa magnitud. Y si ella me quiere perdonar o no, yo la voy a seguir amando igual, porque me di cuenta de que es una mujer espectacular”

Vasco Moulian: “¿Puede ser que todo esto haya pasado, sobre todo el copete, por evadir el tema de tus hijos y por ahí hayas entrado en este círculo?”

Huaquipán: “Pucha, no sé, quizá. Sí me puse a tomar en el último tiempo, harto vino, y yo no soy mucho de vino, pero sí me puse a tomar mucho vino. Y desde que salí de ese lugar dejé de tomar. Sí me han pasado cosas, muchos dolores estomacales y todo eso. Pero yo no creo, o sea yo sigo con mi vida igual, voy al negocio. Pero igual, de repente, hay cosas que uno dice ‘pucha, ¿será verdad? ¿Por qué ?’. Y empiezas a sacar conclusiones de todos lados, porque de todos lados me dicen.

“Por ejemplo, Julio me dice ‘oye, ¿es que sabes qué? A mi me embrujaron y me pasa esta cosa’. Viene otra persona y me dice ‘¿sabes qué, Huaiqui? A mi me pasó lo mismo’. Y yo empiezo a sacar conclusiones si es verdad o no. O sea, las cosas que me están pasando.

“Ese día que estuvo esta niña de La Hermandad (la médium Vanessa Daroch, quien visitó la casa de la familia Huaiquipán), el programa yo lo estaba viendo en otro lugar, y algo me hizo ir al lugar y vomité. Son cosas que no sé si creer o no creer, pero es raro. Me pasaron.

“Y el punto es que yo la cagué. Yo le fui infiel a la mujer que he amado durante toda mi vida. A lo mejor estamos pasando un momento bajo, pero no es amor, a lo mejor sí fue calentura. Pero la familia que tengo, los hijos, lo que me ha costado, botarlo, como dijo Mitzi, en un mes, no”.

Vía Glamorama /Cristián Farías Ravanal