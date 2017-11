Maquilladora se vuelve viral tras someter a su abuela a radical transformación

Моя любимая бабуля 😭😭😭😭 как же я скучаю по всем родным , по дому ❤️❤️❤️давно хотела выложить процесс сборов , но никак руки не доходили ❤️🙌🏻 вы только посмотрите на ее лицо , будто я ее мучаю 😂😂😂 а ещё она на армянском говорит на видео : лучше бы меня к врачу отвела , а не к стилистам 😂😂😂 и что я ей голову сожгла 😂😂😂😂ну, эт она у меня так юморит😭😭❤️❤️❤️ а вы скучаете по своим бабашкам и дедушкам ?))🙏🏻🙏🏻🙏🏻 _______ My beloved granny😭😭😭😭 I miss my family and home so much❤❤❤ I wanted to post the getting ready process for a long time now, but didn't have enough time ❤🙌🏻 just look at her face, it's like I'm torturing her😂😂😂 and also she speaks Armenian in the video: you'd better went to the doctor with me, not to the stylists😂😂😂 and that I've burnt her hair😂😂😂😂 she's just joking😭😭❤❤❤ do you miss your grandmas and grandpas?))🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Goar Avetisyan (@goar_avetisyan) on Sep 12, 2017 at 10:59am PDT