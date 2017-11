Esta jornada de elecciones, ha llamado la atención no tan sólo por los candidatos presidenciales, sino también por las figuras de la televisión que han sido designadas como vocales de mesa. Tal fue el caso de Marcelo Lagos, a quien le tocó ser vocal en la mesa 111 del colegio Víctor Domingo Silva de San Joaquín.

El geógrafo contó a Canal 13 cómo ha sido esta jornada de elecciones y de por qué razón está inscrito en una comuna donde no reside. “Cuando era más joven estudié por aquí, me quedé aquí inscrito y nunca más me cambié, independiente que ahora vivo un poco más allá. Siempre vengo feliz a apoyar y a coordinar acá”, comentó al espacio de Tú decides, en las primeras horas de votación.

De hecho, algunos de los compañeros en la mesa señalaron que no es primera vez que Marcelo está como vocal, de hecho, ha sido un gran aporte en el equipo, ya que además de ser prolijo en su función, también como buen docente propone temas de discusión bastante entretenidos que hacen la jornada mucho más amena: “Se me pasó súper rápido el día, es muy divertido el hombre”, indicó uno de ellos.

Sin embargo, en medio de este día de elecciones, Marcelo confesó que su presencia en local de votación alertó a algunos votantes: “Acá se mezclan dos cosas, hay buena onda, la gente es muy amable y estoy muy agradecido, pero también hay un estigma que acompaña mi presencia y la gente cree que va a pasar algo y preguntan cosas, pero yo les digo que estén tranquilos”.

Sumado a esto, el geógrafo mostró que llevaba un ‘kit de emergencia’ especial para la jornada. Para esta ocasión además de llevar los artículos que le entregan a los vocales, también tenía algunos libros, una botella con agua, un termo con café mexicano y comida.

Pero eso no fue todo, Lagos aprovechó la ocasión para criticar la preparación de los vocales en las elecciones: “La verdad es que el protocolo de seguridad no existe, existe información con respecto a las votaciones, las instrucciones y el detalle, pero específicamente qué hay que hacer en incendio, sismo. Esas son informaciones que no se entregan”, lanzó el geógrafo.

vía página7