No es fácil vestirse para una gala, estar en la palestra, y que todos se sientan con el derecho de opinar. Para algunos resulta tan fácil hacer críticas destructivas, pero como todo en la vida, también hay un lado positivo; es una oportunidad de recibir el cariño infinito y la admiración de otros. Estoy feliz de la experiencia vivida ayer, del amor que nos demostraron en vivo, de los mensajes hermosos que me enviaron cientos de personas. Estoy feliz de haber sido nominada, de que mi trabajo de a poco se haga notar, que el esfuerzo y el amor puesto día a día en mi labor, de a poquito tenga sus recompensas. Yo me sentí como una princesa, cómoda, linda y feliz, llena de amor y sueños 💙 Sé que se vienen cosas grandes para mi, para nosotros, como pareja y como profesionales, porque somos buenos, por qué hacemos nuestro trabajo con tanto amor, porque cada vez que nos piden una foto nos sentimos halagados, porque el cariño que ustedes nos entregan nos llena el alma y nos hace sentir que vamos por el camino correcto. No somos los personajes más reconocidos del país, tal vez los medios no corren para ver nuestros atuendos, pero estamos completamente agradecidos de las oportunidades que se han presentado hasta ahora y conscientes de querer sacar lo mejor de ellas. Te amo @ildash eres el mejor compañero de vida 💙 Y tengo un tremendo equipo detrás, que cree en mi y en nosotros 💙 Primero, gracias a @sergiodelgadoc por permitirnos formar parte de los suyos en #AgenciaSergioDelgado por creer en nuestra música, en nuestros proyectos y en nosotros. @erikalexanderdisenos me sorprende tu calidez y pasión, eres tremendo diseñador y con este vestido y joyas me sentí la más hermosa del mundo 💙 @patricioarevalo que zapatos más bellos y cómodos!!! Tan yo! Bellos y elegantes! Gracias a @estilistajorgemagana por peinarme y maquillarme de la forma perfecta para mi 💙 Gracias a @bapscarteras porque a pesar de q mi maravilloso clutch no se ve en esta foto, es tan Bello y tan Blue Mary 😻 Y bueno, gracias a todos ustedes por permitirme y por permitirnos soñar… y seguir creciendo, por dejarnos entregar nuestra música, nuestro amor y nuestra pasión 💙 GRACIAS y vamos por mas! 💪🏼

