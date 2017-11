Hace un par de meses la cantante María Jimena Pereyra confesó a una revista digital que estaba sumamente enamorada de una mujer y con un gran proyecto de vida por delante, pese a haber enfrentado momentos duros en su vida.

Fue cuando hablaba de su su último single ‘Ella ya se fue’, perteneciente al nuevo disco en el que está trabajando, que María Jimena señaló que además de estar enamorada también tiene planes de ser madre. “Hoy soy lesbiana, fui heterosexual hasta los 25, creo que he sido bisexual la mayor parte de mi vida, pero hoy estoy enamoradísima de una mujer, afirmó

De hecho, agregó que ya habían iniciado el tratamiento y si todo salía bien muy pronto tendrían un hijo.

En aquella entrevista también le preguntaron por qué nunca se había referido públicamente a este tema, a lo que ella señaló que jamás lo ha ocultado pero que nunca nadie le preguntó, al menos en los medios.

“Desde que tengo pareja mujer siempre la he presentado a todo el mundo, incluso en parte del período de Rojo. Tampoco la prensa se ha interesado, y me parece fantástico porque siempre he sido reservada, tengo mi vida y nunca me he metido en escándalos ni nada por el estilo. Tengo las cosas claras, y creo que es el momento de decir ‘si te gusta bien, y si no, me da lo mismo’“, afirmó.

Y eso también ha quedado en evidencia a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde abundan los registros de la feliz pareja, dando cuenta del intenso amor que viven a diario e ilusionando a sus respectivos seguidores con la formalización de su compromiso, algo que ambas confirmaron recientemente a la revista de novios digital Vida de Dos, donde además se vistieron de novias.

“Ya está acordado, nos casaremos el próximo año, y además vamos a ser madres pronto; a mí me gustaría que ella se casara con pancita. Queremos un matrimonio en la playa, con la familia y amigos, y a pesar de tener a toda la familia en Argentina, nos casaremos acá en Chile”, señaló la intérprete.

Respecto a las fotos, ambas lucen impecables de blanco y se probaron distintos vestidos. En uno de ellos,Tania (nombre de la polola) usó un vestido tipo body con una transparencia que cubría sus piernas. La exRojo, en tanto, aparece con un corsé y pantalón blanco acompañado de telas que lo cubrían con una especie de cola.

Por si aún no las han visto! @vida_de_dos , gracias por esta bella nota y la sesión fotográfica! Amor te amo con toda mi alma!! A post shared by María Jimena Pereyra (@jimepereyra) on Nov 19, 2017 at 1:31pm PST

En la publicación, ambas aseguraron que desde que se conocieron sintieron que eran “la una para la otra”, y por lo mismo no fue difícil enfrentar los prejuicios y al poco tiempo se fueron a vivir juntas. Hoy en día disfrutan de su amor, sus planes de matrimonio y con la hermosa familia que quieren formar.

Puedes revisar parte del backstage a continuación.

Vía Página 7