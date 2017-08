María José Quintanilla confesó incómodo chascarro que vivió con compañero de programa

María José Quintanilla es parte del programa “Mucho Gusto” donde se desempeña como panelista. La joven ha demostrado gran cercanía con el público y sus compañeros de trabajo gracias a su personalidad.

Y hace unos días contó una historia que desató las risas entre sus compañeros de programa. Todo comenzó cuando hablaban sobre sus más grandes pecados. En ese contexto, Quintanilla reveló un vergonzoso ‘chascarro’ que vivió con un compañero de programa, aunque no quiso revelar de quién se trataba.

“Ayer me retiré temprano para poder grabar algo que ustedes van a poder ver muy pronto”, comenzó explicando para luego pedirle a José Miguel Viñuela que la ayude para poder hacer la mímica de lo que le ocurrió.

Luego continuó contando: “Lo único que tenía que hacer era bajar una escalera, pero ésta terminaba en la calle, entonces era un escalón bastante grande. Yo tenía que bajar, tomar la puerta y cerrarla. Eso era todo lo que tenía que hacer”.

“Bajé la escalera y como me iba (tenía que cerrar la puerta), pero no estaba y agarré otra cosa y como no sentí la manilla, voy y la agarré dos veces”, siguió contando entre risas.

“¿Te confundiste de manilla?”, le preguntó entonces Luis Jara haciendo referencia a lo que agarró la cantante, ya que en vez de puerta había uno de sus compañeros parado ahí.