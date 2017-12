María Sharápova, reconocida tenista rusa, recibió una sorprendente propuesta de matrimonio por parte de un fanático durante un juego de exhibición en Estambul, Turquía.

La tenista, quien ha sido cinco veces ganadora de torneos de Grand Slam, se encuentra en una gira internacional en el marco de los preparativos para la próxima temporada.

Por lo anterior decidió enfrentar a Cagla Buyukakcay, jugadora local, en la ciudad de Estambul durante esta semana.

En medio del partido, Sharápova se preparó para sacar cuando escuchó un grito desde el público que la descolocó.

“María, ¿te casarías conmigo?, dijo el seguidor de la tenista mientras el resto de los asistentes observaban con asombro la reacción de la deportista ante la intrépida propuesta del joven.

Ante la inesperada propuesta Sharápova respondió y provocó las risas de los asistentes al espectáculo deportivo.

“Quizás” dijo la ex número uno del mundo al fanático que llegó hasta el partido para pedirle que fuese su esposa.

Es necesario destacar que Sharápova regresó de lleno al deporte en abril del año 2017, tras cumplir una descalificación por uso del meldonium, un fármaco prohibido. La sanción inicial fue de dos años por parte de la Federación Internacional de Tenis, sin embargo la deportista apeló y consiguió un castigo de 15 meses.

De vuelta en las canchas la reconocida deportista rusa obtuvo su primer trofeo durante el mes de octubre, después de regresar al circuito de la WTA donde triunfó sobre la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del Abierto de Tianjin, en China.

Turkish spectator proposes to Maria Sharapova during match in Istanbul https://t.co/9RpQcFqA3X pic.twitter.com/ksPieLm6Iu

— Hürriyet Daily News (@HDNER) November 27, 2017