La vida de la actriz Mariana Di Girolamo ha dado un vuelco radical este 2017. Su papel como María Elsa en ‘Perdona Nuestros Pecados’, la nocturna de Mega, le ha brindado nuevas oportunidades y una fama en el país que hasta ahora era desconocida para la actriz.

Su esfuerzo se vio recompensado hace unas semanas, cuando se alzó con el Copihue de Oro a Mejor Actriz del año. En declaraciones al medio Las Últimas Noticias, Di Girolamo ha confesado cómo ha cambiado su día a día y lo que ha supuesto este éxito para ella.

La actriz comenta que el gran boom se ha traducido en un gran interés de las marcas, que quieren que se convierta en la imagen que las representa. “Antes yo aceptaba muchas marcas y pymes, pero ahora trato de quedarme con que me gusta y me sirve”, asegura.

De hecho, recientemente fue la marca Peugeot la que le regaló uno de sus autos para que la represente:

“Estoy feliz con esta oportunidad. La verdad es que es un regalo gigante. Antes usaba el auto de mi mamá o el que compartía con mi pareja, pero ahora me siento súper independiente. Ya no tengo que andar en Uber, he hecho muchas más cosas que antes con el auto”

Con respecto a su rol en la nocturna de Mega, la actriz aseguró que esta feliz y que es sin duda uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado en su carrera.

“Estoy súper contenta, he trabajado mucho en esto. Siento que María Elsa ha sido un punto importante en mi corta carrera porque me he podido mostrar en una faceta distinta: el drama y el thriller. Creo que lo que estoy haciendo es bueno porque así me pueden considerar para otros proyectos”

Pero los cambios no han sido solo a nivel profesional. El éxito cosechado ha tenido también consecuencias en su día a día y la privacidad: