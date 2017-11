La mañana de este viernes en el matinal Bienvenidos estaban recordando las polémicas que han marcado el Copihue de Oro.

En medio de la conversación, salió a la palestra el nombre de Felipe Camiroaga, quien fue pifiado en el Teatro Caupolicán tras la salida de Kathy Salosny de ‘Buenos Días a Todos y el arribo de Carolina de Moras.

“Teníamos una relación como si yo fuera su hermano chico. Un día fui invitado a ‘Pasiones’ y al aire él me abraza y me dice: ‘No te conozco, pero siento que te quiero muchísimo’. A la semana me llamaron para que me sumar a Pasiones, por la química que tuvimos”, contó Cárcamo.

En la primera reunión de pauta hubo una discusión porque ambos llegaron en un mal día y el rubio se demoró media hora en llegar. Hubo reproches mutuos y la sensación de que algo se podía quebrar.

“Al aire me dice ‘te quiero pedir perdón por lo que pasó hoy día, me equivoqué’. Yo le digo ‘está bien hombre, yo también te pido perdón porque también reaccioné mal’. Tenía tal inteligencia emocional ese hombre”, agregó Martín.

En medio de esta conversación, donde también participó Mauricio Correa, ex jefe del “Buenos días a todos”, Cárcamo reveló que hubo un distanciamiento muy cerca de la muerte de su amigo.

Cuando ambos rostros grabaron la película “Kramer”, ingresaron a una sala en la que debían esperar y donde hablaron por más de una hora y media y limaron asperezas. Luego del rodaje, el “Halcón” se despidió porque al otro día viajaba a Juan Fernández.