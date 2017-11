Martín Cárcamo reveló que tuvo la oportunidad de superar un conflicto privado con Felipe Camiroaga la noche anterior al accidente de Juan Fernández, donde el recordado animador del Festival de Viña perdió la vida trágicamente

Cárcamo comentó que existió un impasse privado que lo mantuvo alejado de Camiroaga, quien asegura era como su hermano.

“Felipe tenía muchas virtudes y defectos, como todos los seres humanos, pero tenía una virtud que siempre lo voy a reconocer: Era un hombre que trataba de arreglar los problemas y no era confrontacional“, dijo Martín en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

“Nos distanció algo que yo también me lo voy a guardar, que fue un error mío, porque yo interpreté algo mal (…) no fue algo público. Yo interpreté algo mal, lo llamé, me da una explicación y ahí se produce esta distancia. Pero se produce algo tan increíble, que yo le agradezco a Dios, que el día antes que falleciera Felipe, nosotros fuimos a filmar la película de Kramer”, indicó el animador.

“Entramos a una pieza los dos solos, cacha lo tremendo. Yo le digo ‘¿cómo estai weón?’. Nos dimos un abrazo, un beso y conversamos una hora y media los dos solos. Hablamos todos los temas. Conversamos, nos reímos, porque nosotros nos reíamos mucho. Y después fuimos a grabar con Kramer disfrazado de Rafa. Terminamos como a los doce y media”, continuó Cárcamo.

El “Rubio Natural” de la televisión chilena no entregó detalles del conflicto, sin embargo habló sobre su relación con el fallecido animador y del apoyo que éste le entregó tras su llegada a TVN.

“ Yo con Felipe tenía una relación como si fuera un hermano chico. Él me dijo algo que a mí me marcó mucho cuando llegué a Televisión Nacional. Yo fui un día invitado a Pasiones y Felipe me dice (…) ‘yo a ti no te conozco, pero no sé porque siento que te quiero mucho’”, reveló Cárcamo.

Además , el actual animador de Bienvenidos contó que tras su llegada a la televisión Camiroaga le explicó que cuando él entró a TVN existieron varios animadores que le pusieron “la pata encima” y que lo pasó muy mal, sin embargo se hizo una promesa que cumpliría con Martín.

“Lo pasé muy mal’, me dice. ‘Entonces yo prometí…’ Yo tengo casi diez años menos que Felipe. ‘Me prometí que cuando llegara alguien de otra generación, que lo iba a apoyar y que lo iba a tirar pá arriba’. Eso hizo conmigo, además porque se desarrolló una amistad”, detalló emocionado el animador.

Un día antes del accidente, Felipe le ofreció a Cárcamo un Merdeces que tenía a la venta y quedaron en conversar la transacción el día lunes. Posteriormente se despidieron con un afectuoso beso.

“’Mañana me voy a Juan Fernández’, me dice… Quedamos los dos súper livianos, felices, y al otro día sucede lo que todo el mundo sabe…”, finalizó el animador de Canal 13.

Vía Glamorama