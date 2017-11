Matrimonio ‘poliamoroso’ relata cómo es su vida de pareja compartiendo la intimidad con otras personas y los prejuicios que han debido enfrentar

Una pareja practicante de poliamor afirma que su matrimonio es más fuerte gracias a tener relaciones sexuales con varias personas. Laura y Mike Leonard, ambos de 28 años, han tenido más de 10 parejas sexuales diferentes desde que se casaron en 2015.

La pareja, que es de California y vive con su hijo, Ian, de cinco años, asegura que todas sus citas son fuera del hogar conyugal.

Laura, una asesora de servicio al cliente, dijo: “Las citas son parte de lo que soy y es por eso que siempre seré poliamorosa. Mike y yo nos casamos sabiendo muy bien que nunca seríamos exclusivos el uno para el otro. He tenido alrededor de 10 parejas sexuales desde que nos casamos y tiendo a tener entre dos y cuatro citas por mes”.

“Mike también sale con otras mujeres y hablamos abiertamente de las parejas sexuales que tenemos cuando estamos juntos en nuestra privacidad. Actualmente tengo a Mike, otro novio y una novia para compartir mi tiempo”, dijo la mujer.

Laura prosiguió con su relato: “Trato de asegurarme de dividir mi tiempo por igual, pero Mike y yo tenemos responsabilidades adultas como nuestra casa e Ian para considerar. Ser poliamoroso ha fortalecido nuestro matrimonio, ya que siempre nos estamos comunicando entre nosotros. Tener relaciones sexuales con otras personas no tiene nada que ver con que ‘seamos infieles’, ambos solo necesitamos más de una pareja sexual para satisfacer nuestras necesidades. Eso no quiere decir que no nos pongamos celosos de vez en cuando, pero eso es normal”.

Mike y Laura se conocieron en la universidad, pero no fue sino hasta 2011 que Laura se hizo poliamorosa y luego reavivó su relación con Mike.

Agregó: “Estuve abierta desde el principio, no quería una relación monógama. No me gustó ser exclusivo de otros, es genial salir de la casa y divertirme con personas que yo quiera. Mike siempre ha apoyado mi decisión y, aunque no él tiene otras compañeras en este momento, yo tengo dos”.

“Él no se involucra en mis otras relaciones, lo hemos intentado en el pasado, pero sexualmente solo busco a otras personas por mi cuenta. Tengo una novia que tiene un marido y un novio que procuro y me aseguro de ver todo lo que puedo”.

“Mike y yo estamos felizmente casados ​​y ser poliamorosos solo nos ha asegurado que nos mantengamos leales el uno al otro. Hay muchas personas que nos llaman infieles porque que no podemos estar contentos con nuestro cónyuge, pero estamos más que felices. Tenemos una hipoteca como la mayoría de las parejas normales y ambos tenemos empleos a tiempo completo”.

Laura reconoce en su relato que: “El poliamor no es para todos, pero creo que si la mayoría de las personas fueran ellos mismos, se darían cuenta de que una sola persona no puede darles todo lo que necesitan”.

Mike dijo: “Laura y yo tenemos un gran matrimonio y aunque puedo ponerme celoso de sus otras parejas, hace todo lo posible para asegurarse de dividir su tiempo entre todos nosotros.

“También soy poliamoroso y buscaré otras parejas sexuales siempre que sea posible”.

vía the sun