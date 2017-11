Mayte Rodríguez sorprende en Instagram con osada sesión de fotos en bikini

Listo se armó, teatro @centromori #toctoc con sala llena y hay que celebrarlo… este jueves a las 19:30 hrs es la inauguración de Espacio Taconeras Fall / Winter, vengan al stand de Pantene a conocer las tendencias en peinados y cuidados del cabello que @pantenecl tiene para ti. ✂️ #PeloPantene #PanteneLover ♥️

A post shared by Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) on Apr 17, 2017 at 3:15pm PDT