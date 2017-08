Melina Figueroa publicó potente mensaje revelando su grave estado de salud

"Cuando estés cansada aprende a descansar, no a renunciar" 👊💪 Se que aun me falta mucho, pues mis metas son bien altas pero no imposibles. Como les conté antes Me opere hace 1mes y medio, subí 7Kilos, no entrene por mucho tiempo. Pero lo más importante, supe descansar. Gracias a DIOS, a mi operación y cuidados al pie de la letra me salve de una enfermedad muy dura (Cancer) .No me atreví a contarlo en su momento pero hoy lo hago para motivarlos de que si se puede lograr todo en la vida, enfrentar momentos duros de salud, soñar, llenarnos de metas, enamorarnos, motivarnos, etc. Todo en la vida pasa por algo, y ese algo si te lo permites puede hacerte crecer mucho. Ahora mas motivada que nunca me encuentro preparando un gran proyecto para motivar y ayudarlos a ustedes. Por que si yo pude superar tantas cosas como un accidente de auto en 2008, Anorexia en 2009 y un delicado tema de salud en 2017, ustedes pueden lograrlo todo. Y agradezco a Dios por darme la fortaleza de hoy ser mas fuerte y mas agradecida de la vida. De al fin estar Sana y recuperando fuerzas para hacer todo lo que me apasiona. Aun queda mucho por disfrutar… "Vive cada día como si fuera el ultimo, NO TE LIMITES" #Go #nopainnogain #dobletentacion #Fe

