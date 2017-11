Un hecho prácticamente insólito ocurrió este lunes en Valparaíso, cuando un niño de tan sólo 4 años intentó robar $97 mil pesos a un hombre que retiraba dinero desde una sucursal bancaria. El afectado fue Juan Alberto Ibarra, quien llegó hasta el cajero automático de Banco Estado ubicado en avenida Uruguay con Chacabuco, donde fue abordado por el infante.

“Se para un niño chico al lado y cuando sale la plata, mete la mano y me saca toda la plata con una rapidez abismante, como un delincuente avezado”, contó el afectado a La Estrella de Valparaíso. Tras sustraer el dinero el menor no pudo arrancar frente a una rápida maniobra de Ibarra, quien logró detenerlo. Pero el pequeño lo dejó atónito a él y a otras seis personas que se encontraban en el lugar debido a su agresividad. “Le dije, ‘cómo se te ocurre sacar la plata de otras personas’ y el niño sólo me decía ‘suéltame cul… suéltame cul…’ Ahí soltó los billetes”, precisó el hombre oriundo de Santiago.

Inmediatamente después de lo ocurrido Juan buscó a los padres del menor, pero sus esfuerzos fueron infructuosos ya que ellos no se encontraban en el lugar. La distracción fue aprovechada por el pequeño para escapar. “Cuando me descuidé, el niño salió disparado para afuera”, agregó.

De todas maneras el afectado tiene sus reflexiones respecto al caso, asumiendo que la situación pudo haber sido peor. “Esto me ocurrió a mí, pero pudo haberlo hecho con una señora de la tercera edad que jamás podría pillarlo”, comentó. La situación culminó con la correspondiente denuncia del caso, la que quedó a cargo del Tribunal de Familia de Valparaíso. Desde el Banco reconocieron a Ibarra que el joven ladrón es un viejo conocido, que activa las alarmas de la sucursal y roba documentos, entre otras acciones delictivas.

vía página7