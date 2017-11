La actriz estadounidense Meryl Streep se sincero el pasado miércoles durante la Gala de premios del Comité de Protección de Periodistas estadounidenses, en la que habló sobre las traumaticas experiencias de abuso y violencia que ha sufrido a lo largo de su carrera.

Tras sus palabras dedicadas a los periodistas y su valentía por ponerse en peligro, aprovechó para compartir sus propias experiencias personales, incluida una historia en la que tuvo como testigo a otra actriz: Cher.

“Sí sé algo sobre el verdadero terror: las dos veces en mi vida en que me amenazaron y me tuve que enfrentar a la violencia física real, aprendí algo sobre la vida que de otro modo no hubiera sabido y tuve suerte, dado que mis instintos me fueron útiles”, dijo la artista que ha sido veinte veces nominada al Oscar.

“En un caso, un matón me golpeo tanto que tuve que hacerme la muerta y esperar hasta que los golpes parasen, mirando como la gente dice que lo haces desde unos 15 metros por encima del lugar donde me estaban golpeando”, reveló. “Y la segunda vez, alguien estaba siendo maltratada. Me volví completamente loca y fui tras este hombre. Pregúntale a Cher, ella estaba allí. Y el matón se escapó, fue un milagro”.

Estas declaraciones llegan días después a las que la actriz ha hecho sobre Dustin Hoffman, su compañero de reparto en ‘Kramer contra Kramer’. La actriz aseguró que su compañero de reparto de la película de 1979 fue muy grosero mucho antes, cuando se conocieron en una audición para una obra que Hoffman dirigía. Al presentarse, Hoffman eructó y le tocó un pecho después. La relación entre ambos no mejoró mientras rodaban juntos la película de Robert Benton, por la que ambos se llevaron el Oscar.

Poco a poco, las víctimas de acoso y abusos siguen dando un paso al frente y que salga a la luz toda la verdad sobre esta realidad.