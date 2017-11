Mia Khalifa revela si el “tamaño” realmente importa en la intimidad

La actriz porno Mia Khalifa ha causado revuelo en redes sociales por una reciente entrevista en la que dio algunos consejos para los hombres que tienen ‘problemas’ en el sexo por el tamaño de su miembro viril.

Se trata de un diálogo que sostuvo con la revista Men’s Health, en la que la exdiva del cine para adultos entierra algunos mitos sobre este tópico y revela algunos tips que pueden ser útiles para que los varones puedan disfrutar de su sexualidad.

Así, por ejemplo, asegura que el tamaño del pene no importa en lo absoluto. “Definitivamente, el mejor sexo que he tenido no fue con el hombre mejor dotado”, aseguró Mia Khalifa, quien hoy es una figura ligada al deporte.

“Realmente, se trata de la manera en que tratas a una chica y de lo que siente por ti. Para mí, el clímax es más acerca de cómo me siento que lo que esté haciendo la otra persona”, continuó en la entrevista, que ha tenido fuerte rebote en las redes sociales.

De otro lado, resaltó la importancia de los ‘juegos previos’ en el sexo. “No hay que saltarse de este punto. No se trata de conseguir una bomba o hacer que tu pene sea cuatro pulgadas más grande”, señaló.

“Si el hombre tiene todas estas otras cosas, la mujer va a mirar más allá del tamaño. Sólo deben tener confianza”, dijo Mia Khalifa.

Para la estrella libanesa, un tip para poner en práctica es el de poner una almohada en la parte baja de la espalda. “Esto ayuda con los ángulos”, aseguró. Asimismo, recomendó evitar las posiciones como el ‘doggy’.

Vía La República