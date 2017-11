Han sido una de las parejas más mediáticas del último tiempo. Desde que se confirmó la relación entre la hija menor de Michelle Bachelet, Sofía Henríquez con el vocalista de Villa Cariño, Max Vivar, muchos han dado su opinión al respecto.

El que se ha llevado la peor parte es que el músico, que se ha visto fuertemente atacado a través de las redes sociales y los medios desde que su romance se diera a conocer a través de una entrevista que dio al diario La Cuarta.

Entre las principales críticas en contra del nuevo yerno de la Presidenta, destaca la del rapero nacional Portavoz, quien por medio de Facebook escribió lo siguiente:



“El intento profundo de ser diplomático, dialogante, tolerante, buena onda… y aparecen estos zorrones kls, posan de rebeldes, y son las bandas de la juventud del gobierno. ¡Puaj!”.

Ante el polémico mensaje, el líder de la banda chilena más popular en Spotify tuvo una clara respuesta:



“Yo vivo mi vida tranquilo. Mi militancia política la tengo siempre clara; sigo siendo Frenteamplista, soy militante del Movimiento Autonomista, y sigo encontrando que la música es una herramienta de lucha. Eso no cambia, no cambió y no cambiará”.

Su molestia se debe especialmente a que Villa Cariño ha comenzado a ser mencionada como una banda que se “vendió” al gobierno.

Ahora la mandataria se ha referido a la relación que tiene su hija menor con el artista en una entrevista con el diario LaCuarta que la Mandataria:

“Como cualquier mamá, a mí sólo me importa ver felices a mis hijos“. Y agregó además que “y si mi hija escoge estar con un músico, un ingeniero o un médico, es su decisión. Que la quiera y respete, por supuesto“.

Sin embargo, eso no fue todo ya que además le envió un solapado mensaje señalando “¡ah! que no me diga suegra y que me ayude con la plantación de tomates”.