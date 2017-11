Michelle Carvalho deslumbra al posar con traje de baño tras alcanzar su ‘equilibrio corporal’

Tras haber bajado 16 kilos, finalmente la brasileña compartió una noticia en su cuenta de Instagram, que la tiene feliz y muy contenta, ya que llegó a su meta y pesa 70 kilos.

Sin embargo eso no fue fácil, ya que también fue asistida por un equipo multidisciplinario compuesto por kinesiólogos, nutricionistas, médicos y un sicólogo.

Carvalho señaló en su cuenta: “Me deshinché claramente porque llevo un estilo de vida más sano y empecé hacer deporte. Nunca busqué ayuda por algo estético y sí por problemas de salud como tiroides, diabetes, colesterol, etcétera“.

Luego reconoció sentirse bien con su actual peso. “No quiero bajar más y sí mantenerme y seguir disfrutado y ser feliz, por eso es importante un equilibrio en la vida“.

El mensaje fue acompañado por una foto de la modelo con un body que obtuvo rápidamente más de 41 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de apoyo.

A continuación te mostramos la publicación.

A post shared by MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) on Nov 1, 2017 at 6:38pm PDT

“Hey Mama 🖤 encontré mi equilibrio mental y corporal y de salud !!! Gracias a @viesante_chile que me ayudo con un tremendo equipo formados con kinesiologos Nutricionistas , Estética , Doctores , psicólogos que quede claro que me deshinche claramente porque llevo un estilo de vida más sano y empecé hacer deporte nunca busque ayuda por algo estético y si por problemas de salud cómo tiroides , diabetes , colesterol etc estoy con 70 kilos y me siento bien y no quiero bajar más y si mantenerme y seguir disfrutado y ser feliz por eso es importante un equilibrio en la vida #michellecarvalho #braziliangirl #chile #allnatural #loveyourself”