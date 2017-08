Michelle Carvalho publicó foto en traje de baño demostrando que no le importan las críticas a su peso

🐻 acéptate y ámate !! Porque si tú no lo haces nadie hará por ti !! @moschino @itsjeremyscott #loveyourself #allnatural #nofilter #miami #miamibeach #michellecarvalho #curvygirl #moschino

A post shared by MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) on Aug 8, 2017 at 7:10pm PDT