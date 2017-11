Recientemente, la brasileña Michelle Carvalho, quien se hizo conocida en nuestro país tras su paso por algunos realities de Canal 13 y Mega, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una sensual selfie, en la que asegura que encontró su equilibrio mental, corporal y de salud.

En el último tiempo, la modelo ha mostrado su lucha contra los kilos de más, los que ha combatido con una vida sana y ejercicio.

En la instantánea, se puede ver a la joven de 24 años posando con un sensual body de color negro.

Ahora, la brasileña está feliz con su nuevo estilo de vida y su cuerpo, el que muestra sin pudor y orgullosa a través de redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores con una osada fotografía y video.

Michelle se mostró en su Instagram Stories haciendo un delicado topless mientras disfrutaba de un día de piscina junto a un grupo de amigas, dejando en evidencia que está estupenda.

Cabe mencionar que tras su aumento de peso la joven siempre manifestó sentirse bien con su cuerpo, y que los cambios de hábito los realizó por un tema de salud.

“Es que el tema de la tiroides, sumado a problemas familiares y personales hicieron que me desordenara, que empezara a comer mal. Yo nunca me sentí mal sicológicamente por haber aumentado de peso, sino que los problemas sicológicos que tenía me hicieron subir. Pero nunca la gordura me traumó”, señaló hace un tiempo al portal Buit.

