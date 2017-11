Michelle Carvalho sorprende con sensual foto en body

Hey Mama 🖤 encontré mi equilibrio mental y corporal y de salud !!! Gracias a @viesante_chile que me ayudo con un tremendo equipo formados con kinesiologos Nutricionistas , Estética , Doctores , psicólogos 🥗🍏 que quede claro que me deshinche claramente porque llevo un estilo de vida más sano y empecé hacer deporte nunca busque ayuda por algo estético y si por problemas de salud cómo tiroides , diabetes , colesterol etc estoy con 70 kilos y me siento bien y no quiero bajar más y si mantenerme y seguir disfrutado y ser feliz por eso es importante un equilibrio en la vida gracias a @cefchile por los entrenamientos funcionales 🏃🏻‍♀️ @masrelax por todos los masajes ricos de relajación , drenagem 💆🏻‍♀️ #michellecarvalho #braziliangirl #chile #allnatural #loveyourself #chile

