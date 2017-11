El mundo del espectáculo se ha sorprendido e indignado con las múltiples denuncias de acoso sexual que pesan en contra de grandes nombres de Hollywood, como lo son el productor Harvey Weinstein y, ahora último, Kevin Spacey. De hecho, tras revelarse lo ocurrido con el protagonista de House Of Cards, la plataforma Netflix decidió desvincularse por completo del actor y dejó en suspenso el futuro de la producción.

En nuestro país también son también son múltiples los casos. Solo hace unos días Emeterio Ureta aseguró en Mentiras Verdaderas que había cometido acoso sexual mientras fue gerente general de una empresa. Así también luego de una serie de reportajes publicados por POTR que buscaba visibilizar diversos casos de acoso y violencia de género en el mundo de la musica, Alex Anwandter se refirio en una extensa publicación en su Facebook, para entregar su propia visión sobre lo ocurrido.

Amigxs,Les escribo porque muchos de uds. han pedido que me pronuncie al respecto de casos que han salido a la luz de… Posted by Alex Anwandter on Wednesday, November 22, 2017

Pero las declaraciones de Anwandter, tuvieron una enérgica respuesta por parte de otro músico. C-Funk, perteneciente a la banda Los Tetas, quien le recordó al ex vocalista de Teleradio Donoso el mediático episodio de las agresiones de Camilo Castaldi (Tea Time) con su ex pareja y como en ese critico momento condeno sin miramientos al agresor.

“Cuando en Los Tetas pasó lo que ya todos sabemos (y que aún no se sabe en que terminará) nos metiste en el mismo saco a todos, tildaste de encubridores (basado en suposiciones) a gente buena. Metiste mucho carbón a un fuego que ya quemaba demasiado, imagino que sin si quiera pensar. Pusiste tanto carbón que no solo me queme yo y la gente de mi banda. El calor fue tan fuerte que también quemó a mi mujer, a mi hija (nos vimos acosados por la influencia de tus palabras en la masa) y a muchos que nos rodean, gente que sabe cómo somos, gente buena e inocente. Sin embargo tú que jamás te diste el tiempo, el gusto o la lata de conocernos, si te diste el lujo de juzgarnos públicamente sin tener certeza ni cruzar una palabra conmigo”, dijo en un texto publicado en su perfil de Facebook.

“Hoy estás tú (según tu lógica, no la mía) en el lado de un encubridor. De trabajar con gente que puede resultar abusadora, misógina o que se yo. En el lado de los que callan. Pero a diferencia de esa vez hoy en tu texto hablas de mesura, de que no te corresponde, que solo eres un músico, que no estás en posición moral de pontificar tu opinión. Ojalá hubieras tenido esa mesura antes”, agregó.

“Si bien creer en uno mismo es fundamental para vivir especialmente para un artista, creo que el ego puede transformarse en una droga que daña si se abusa y de deja crecer demasiado dentro de uno. Me dio pena en el momento sentir que un artista admirado puede usar situaciones penosas como esa para posicionarse mejor, ganar unos cuantos likes, empatía de la gente o vender un par de discos más. hacer Leña del árbol caído es muy penca y en tu caso no es necesario”, dijo en uno de los últimos párrafos de la declaración.