Miguelito habla sobre relación de Mega: “Nos sentimos aislados”

Hace casi 10 años que Hans Christian Miguel Malpartida, más conocido como ‘Miguelito’, llegó a Morandé Con Compañía, convirtiéndose rápidamente en uno de los personajes más populares del estelar de Mega.

En una entrevista exclusiva con Página 7, Hans se sinceró respecto a su paso por Mega y aseguró que ser trabajador de una productora externa (Kike 21) y no contratado por el canal tiene sus desventajas. “Como nosotros somos ‘afuerinos’ es distinto el trato.

No tenemos tanta cercanía con Mega. Es una cosa muy rara (…) No estoy diciendo que a nosotros nos traten mal, sino que… es difícil de explicar”, reveló.

Malpartida indicó que esto no sólo lo percibe él, sino que también otros compañeros de Morandé Con Compañía con quienes ha conversado.

“Nosotros nos sentimos de alguna manera aislados, como que nos ‘chutean’ para el lado. No así cuando nos necesitan para Mucho Gusto, ahí es distinto”, sentenció.

Finalmente, ‘Miguelito’ afirmó que estas declaraciones no son para hablar en desmedro del canal, puesto que está muy agradecido de todas las oportunidades que se le han brindado. Pese a ello, siente que Mega no ha explotado lo suficiente al elenco del estelar humorístico, añadiendo que hay actores y actrices profesionales capaces de mostrar nuevas facetas.

“No nos explotan en otro ámbito, piensan que lo de nosotros solamente es humor y de ahí no podemos avanzar. Y no saben que lo más difícil es hacer humor, no cualquier actor se dedica a hacer humor. Es complicado, no es llegar y hacer reír”, concluyó el actor.