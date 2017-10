‘Miguelito’ revela su mayor sueño en la televisión chilena

Sin duda, Hans Malpartida, más conocido como ‘Miguelito’, es uno de los personajes más populares del estelar humorístico de Mega, Morandé Con Compañía.

El actor peruano de 31 años se unió al programa en 2008 y desde entonces ha trabajado codo a codo con el equipo de la productora de Kike Morandé, ‘Kike 21’

Sin embargo, ‘Miguelito’ tiene el deseo de probar nuevas facetas en la televisión y en una entrevista en exclusiva con Página 7, reveló cuáles son sus proyecciones en el canal privado.

De acuerdo a Hans, su participación en Morandé Con Compañía le ha abierto numerosas oportunidades y una estabilidad económica que antes no tenía. No obstante, señaló que también le gustaría probar algo nuevo en la actuación.

“Me gustaría entrar al área dramática de Mega”, confesó Malpartida, explicando que desearía que fuese el mismo canal el que le hiciera un contrato, puesto que actualmente no trabaja para ellos, sino que para la productora ‘Kike 21’.



En cuanto al tipo de personaje que le gustaría interpretar, ‘Miguelito’ no le teme a nada. “Uno muy malo o uno muy bueno. A un delincuente podría ser”, cuenta entre risas.

Según el actor, su potencial fichaje en el área dramática no afectaría su trabajo en Morandé Con Compañía, puesto que su horario no es tan extenso. “En el programa no requerimos de mucho tiempo. Nosotros grabamos los jueves para el sábado y los viernes vamos en vivo y en directo”, explicó.

Finalmente, Hans indica que en este ámbito tiene como referente a Fernando Godoy, ya que asegura que el actor de Tranquilo Papá ha logrado desempeñarse en producciones dramáticas en las que ha podido interpretar a personajes más versátiles. “Es como las películas de Jackie Chan, todas las películas son muy buenas y son serias y a la vez también tienen humor”, concluyó.



