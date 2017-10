Mila Kunis revela que su hija de tres años bebe vino todos los viernes por la mañana, y le encanta

La actriz Mila Kunis ha revelado que su día favorito de la semana es el viernes, porque puede beber vino. Pero antes de que te asustes, tienes que saber que esta tradición es parte del Shabat, el día de descanso del judaísmo.

Mila, quien también tiene un hijo de 11 meses, dijo: “Hacemos Shabat en nuestra casa. En Shabat, bebes un sorbo de vino. Mi hija toma un sorbo de vino desde que nació. Los viernes por la mañana se despierta y yo digo, ‘es viernes’, y ella dice: ‘¡Puedo tomar vino!'”.

La coestrella de Mila, en A Bad Moms Christmas, Kristen Bell, también reveló que a sus hijo les encanta beber O’Doul’s, una cerveza sin alcohol. Ella dijo durante la entrevista con Extra: “Mis hijos beben O’Doul porque mi marido no bebe cerveza con alcohol.

Mila y su esposo Ashton Kutcher han trabajado duro para mantener a sus dos pequeños fuera del centro de atención y recientemente revelaron que tienen cuentas secretas en las redes sociales para compartir fotos de sus hijos con familiares y amigos. Ashton dijo: “Tenemos una red social privada en la que compartimos cosas con las familias para que los abuelos puedan ver a los niños y cosas así. Pero no compartimos ninguna foto de nuestros hijos públicamente porque creemos que ser público es una elección personal. Mi esposa y yo hemos elegido una carrera en la que estamos a la luz pública, pero mis hijos no, así que creo que tienen derecho a elegir eso. En realidad, no creo que deban tener imágenes de ellos como niños con los que alguien podría chantajear o hacer lo que sea. Es su vida privada, no es mía regalar… Tu perfil social es algo que tú debes crear, no otra persona por ti”.