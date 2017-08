Miley Cyrus gastó 5.8 millones de dólares en su nueva mansión y ¡así se ve!

Miley Cyrus es la nueva orgullosa dueña de una propiedad de 13.3 hectáreas en su ciudad natal de Franklin, Tennessee, según pudo confirmar E! News. La casa-granja de 5.8 millones está justo a las fueras de Nashville y tiene todas las ventajas para alguien que busca la tranquilidad rural en una propiedad rodeada de naturaleza.

Construida en 2014, la casa de 638 metros cuadrados tiene cinco habitaciones, cuatro baños, un garaje de tres autos, piscina y un golf miniatura. La nueva morada de Miley incluye una decoración relajada y chic con muchos detalles rústicos. ¡Muy diferente a su ecléctico y extremadamente moderno su oasis de Malibú!

La estrella pop de 24 años nació y creció en Franklin, en una granja de 200 hectáreas, antes de mudarse a Hollywood a los 11 años para protagonizar Hannah Montana. El resto, es historia.

El año pasado, Cyrus invirtió 2.5 millones de dólares en un rancho al sur de California, donde vive con su prometido Liam Hemsworth, y donde grabó su más reciente sencillo, Malibu.

En 2015, se deshizo de su casa familiar en Toluca Lake por 6 millones de dólares, antes de comprar otra propiedad ecuestre en Hidden Hills por 4 millones de dólares.

Desde hace mucho ha expresado su interés por regresar a Tennessee, especialmente después de grabar Hannah Montana: la película. “Quisiera haber pasado más tiempo [en Tennessee]”, le dijo a los reporteros en 2009.

“Ha sido el mayor tiempo que he pasado ahí desde que me fui. Realmente espero poder mudarme de regreso en algún momento. Grabar me hizo extrañar mi casa”.