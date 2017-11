Mitzi Bustos afirma que Huaiquipán es víctima de magia negra

Este viernes en Primer Plano, Mitzi Bustos fue la invitada estrella del programa. La ex participante de Volverías con tu Ex? entregó detalles de su violenta pelea con Francisco Huaiquipán, luego de que se enterara de su infidelidad con una muchacha de 24 años.

Muy afectada por lo ocurrido, Mitzi contó cómo fue que se enteró de esta lamentable situación que tiene totalmente quebrada a su familia. De hecho, hace unos días, Yaritza, la hija de Bustos, lanzó un potente contra el ex futbolista, asegurando que “estaba muerto” para ella.

Sin embargo, pese a mencionar el terrible episodio de infidelidad, Mitzi aprovechó de comentar en Primer Plano que el último tiempo su familia ha sufrido varios problemas, pero del tipo paranormales. Estas situaciones tienen muy complicada a esta madre de familia, que no sabe qué hacer al respecto.

“Yo aún no le encuentro explicación a lo que ha ocurrido, pero creo que a Francisco le hicieron algo, una brujería. En mi casa no lo hemos pasado bien, no dormimos bien, nos mueven la cama. La Yaritza suda mucho de noche, mi hijo igual se tienen que cambiar muchas veces de ropa. La niña no duerme bien”, relató muy preocupada la invitada.

De hecho, la expareja de Huaiquipán aseguró que cuando parte del equipo del estelar de CHV fue hasta su domicilio, varias cosas raras pasaron: “De repente pasan cosas en la casa, ese día cuando los chicos me estaban haciendo la entrevista, los focos tenían el 100% de batería y se apagaron solos. Es como que entras a mi casa y sientes que no hay una buena energía”.

“Yo que tengo la experiencia ahora con La Hermandad, si se apagan las luces es porque esa casa está cargada”, fue el comentario de Julio César Rodríguez.

Sumado a esto, tanto Julio como Fran García-Huidobro revelaron que tras ese episodio, uno de los miembros del equipo de Primer Plano sintió malas energías en el regreso su casa. Incluso, que había encontrado un pájaro muerto en la entrada de su hogar.

¿Qué te parecieron los comentarios de Mitzi Bustos?

Información de Página 7