Mitzy Bustos agredió a Francisco Huaiquipán por tener una nueva pareja

Mitzy Bustos agredió a su ex pareja, Francisco Huaiquipán, porque éste inició una nueva relación sentimental, según informó el programa “Intrusos” de La Red.

La pareja ingresó al polémico reality “¿Volverías con tu ex?” de Mega durante el año 2016 con el objetivo de recomponer su relación, ya que estaban separados antes de entrar al programa de televisión.

Tras la salida del encierro, las cosas mejoraron para el matrimonio ya que se dieron una nueva oportunidad, situación que provocó la alegría de sus seguidores quienes les manifestaron su apoyo a través de redes sociales.

Pese a lo anterior, todo terminó y de manera muy abrupta tras algunos meses, tanto que hace poco fueron publicadas varias imágenes de Bustos agrediendo al futbolista. El motivo de la pelea fue que, aparentemente, Huaiquipán tiene una nueva pareja.

La mujer llegó junto a su hija hasta la población donde vive actualmente Huaiquipán. El futbolista reside en el lugar junto a quien la ex mujer del futbolista catalogó como ‘su amante’.

Bustos y su hija habrían obtenido la dirección de Huaquipán amenazando a varios vecinos, quienes grabaron el incidente.

Por su parte, los residentes del lugar aseguran que no pudieron registrar todo el momento ya que Mitzi los amenazó de “chocarlos con su auto”. Además, indicaron que el ex chico reality nunca ocultó su actual relación, ya que están juntos desde finales de Agosto, sin embargo su ex mujer se enteró recién esta semana y acudió hasta el lugar para encararlo

Con información de Te Caché.