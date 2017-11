Modelo talla grande recrea las fotos de Victoria’s Secret para demostrar que las curvas también venden

Tabria Majors, es una modelo de Brooklyn que ha emprendido cierta lucha contra Victoria’s Secret, pero para demostrar que tenía razón, solo ha necesitado 3 fotos de Instagram. Para llamar la atención sobre los rígidos estándares de belleza que muestran las campañas publicitarias de la compañía, ha posado con varios de sus conjuntos de temporada favoritos, y le quedan genial. Si esto no demuestra que una mujer con curvas puede vender tanta ropa interior como los “ángeles” que VS intenta mostrar exclusivamente, no sabemos qué lo hará (Chicas delgadas, también os queremos, pero creemos que hace falta más diversidad).

“Quizá este año vaya de ángel de Victoria’s Secret en Halloween, ya que en la vida real no va a ocurrir,” escribió Majors en la colección de fotos, que ya han alcanzado la cifra viral de 27.000 likes. Este solo es otro “zasca” que una modelo de talla grande ha pegado a este imperio de la lencería. La modelo de pasarelas Ashley Graham ha sido varias veces evitada por la marca, e incluso hizo una campaña con Lane Bryant para decir #Nosoyunangel (#Imnoangel). A lo mejor ya es hora de que se den por aludidos. Esta es Tabria Majors, una modelo de Brooklyn a quien no le gusta nada la falta de diversidad de Victoria’s Secret

Este emporio de la lencería es conocido por usar en su publicidad solamente cierto tipo de modelos estándar, lo cual está muy desfasado

Para demostrar que las chicas con curvas pueden vender también ropa interior, ha recreado (increíblemente) unas cuantas fotos del catálogo

“Quizá este año vaya de ángel de Victoria’s Secret en Halloween, ya que en la vida real no va a ocurrir”

Antes que ella, ya ha habido otras modelos de talla grande protestando contra VS, como Ashley Graham

A Internet le ha encantado al 100%

¿Y tú qué opinas?

Vía Difundir