Mujer de 25 años sobrevivió un mes perdida en el bosque, completamente desnuda

Lisa Theris, de 25 años, pasó 25 días buscando desesperadamente un camino o una persona, perdida en el bosque, completamente desnuda, sobreviviendo en base a bayas y hongos. Bebía agua de los charcos fangosos, o si llovía, sacaba la humedad de su cabello. Apareció cubierta de picaduras en sus piernas y brazos, y pesando solo 20 kilos.

La pregunta que se hacen todos es cómo terminó en medio del bosque. Se piensa que puede haber sido drogada por dos hombres que estaban con ella antes de que desapareciera.

“No puedes imaginar lo grande que es esa zona. No lo podía creer. Pensaba que encontraría una persona o una casa, aunque estuviera vacía, pero no había nada. Nada más que la naturaleza. Eso es todo. Hice lo que pude. Sólo sabía que cuando tenía sed, tenía que beber, no importa si el agua estaba sucia. A veces me ponía muy enferma.” dijo Theris, y añadió “Doy gracias a Dios por las bayas. Siempre había muchas bayas.”

Ahora se está recuperando de sus heridas, la mayoría de las cuales son el resultado de picaduras de insectos. Su cuerpo quedó completamente cubierto de llagas y vellosidades.

Theris desapareció en julio, mientras estaba de cacería con dos hombres. Manly Davis, de 31 años, y Randy Oswald, de 36 años, fueron arrestados mientras Theris estaba en el bosque, pues se cree que ambos están conectados con su desaparición.

Theris estaba de caza con los hombres, pero no sabía que ellos planeaban asaltar un lugar. Según su versión, se opuso al plan de los hombres, y luego se encontró sola y desnuda en el bosque.

Fue descubierta cuando logró llegar a una autopista y llamar la atención de una automovilista que pasaba por ahí. La mujer le prestó ropa, llamó al 911 y se quedó con ella hasta que llegó la ayuda.

Hoy agradece haber sobrevivido y estar fuera de ese bosque. Tuvo suerte de evitar a los coyotes y cuenta que dormía bajo los árboles por las noches.

Con información de Dailymail