Mujer ebria intenta convencer a su novio de tener sexo en plena calle, las imágenes del momento son impactantes

Una mujer italiana desconocida, intenta convencer a su novio de que tengan sexo en una banca, en plena calle. La mujer está completamente ebria y su novio no sabe dónde esconderse, ni qué hacer para convencerla de que no están en una habitación, si no a vista de cualquiera que pase, en una plaza, en medio de la noche.

El momento fue capturado con el teléfono de un testigo, en una plaza de Sampierdarena, un importante puerto de la ciudad de Génova, al noroeste de Italia.

Las imágenes muestran a la mujer sentada en el banco en una pose provocativa, con las piernas extendidas y la falda levantada alrededor de su cintura. La mujer intenta infructuosamente convencer a su novio de tener sexo con ella, pero él está sumamente nervioso y mira para todos lados, para ver si están siendo vigilados por alguien.

En nuestra época el dicho de “siempre hay un ojo que vigila” está totalmente exacerbado. Ahora hay que saber que siempre hay un celular que toma fotos o graba videos. La persona que hizo el registro de la escena, la difundió diciendo que no era primera vez que gente borracha tenía (o trataba de tener, en este caso) sexo en la plaza, y que los vecinos ya estaban cansados.

Sin duda hay que pensarlo dos veces antes de hacer algo así a la vista de todos. Y también hay que pensar bastante bien antes de grabar a una persona y volverla viral por un acto vergonzoso, que les puede afectar la vida para siempre.

Con información de The Sun