Mujer fue devorada viva desde el interior por un insecto que come carne

Una mujer australiana enfermó después de unas vacaciones familiares en Fiji a causa de un insecto carnívoro que entró en su organismo después de haber consumido un pescado contaminado, aparentemente poco cocido.

Carly Goff explicó que el parásito se alimentó de ella por más de cinco años, sin embargo lo notó recién ahora.

“Estaba tan enferma y tenía tanto dolor (…) Tenía los pies ardientes, la cara ardiente. Se siente como una quema de ácido. También tengo como desgarros en los músculos, así que siento que mis músculos están siendo destrozados”, dijo la afectada a Seven News.

La mujer expuso su estado de salud por primera vez después de que los médicos finalmente pudieron diagnosticar que se encontraba en un estado casi agónico.

El insecto carnívoro fue identificado como un Gnathostomiasis y transito por el interior de su cuerpo. Este gusano parásito potencialmente mortal se encuentra principalmente en el sudeste asiático, especialmente en Tailandia, y en el sur y centro de América, razón por la cual los expertos llaman a tomar precauciones cuando las personas salen de vacaciones a esas zonas.

“Es como un gusano y tiene dientes. Se mueve masticando los tejidos y músculos, destruyendo todo donde quiera que vaya”, dijo la afectada a modo de advertencia.

Tras ser diagnosticada, Carly fue tratada con una tableta de gusano que mata de hambre al parásito. El Doctor Bernard Hudson, médico tratante, explicó que ella se recuperará, sin embargo destaca que su condición era potencialmente mortal.

“Puede invadir cualquier sistema de órganos, puede atravesar los pulmones, atravesar el cerebro, puede llegar a la vejiga, al hígado o a cualquier parte”, explicó el médico.

Además, el especialista advirtió que estos parásitos puede entrar en los sistemas de las personas al comer pescado de agua dulce sin cocinar, así como también a través de otros alimentos como pollo, reptiles, anguilas y ranas.

“Si va a viajar, tenga cuidado con lo que come y bebe (…)Si comes alimentos crudos, te arriesgas” enfatizó el especialista.

An Australian teenager has had a flesh eating parasite living in her body for six years. pic.twitter.com/ugJMnOzhP0

— 7 News Perth (@7NewsPerth) October 24, 2017