Mujer nació sin cuello uterino y gracias a una cirugía su vida cambiará totalmente

Kaylee Moats se sorprendió al descubrir a sus 18 años que tenía un raro síndrome que le provocaba la ausencia de cuello uterino o abertura vaginal.

Kaylee Moats, desde Arizona, Estados Unidos, nació con síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) lo que significa que no tiene abertura vaginal. Fue diagnosticada a los 18 años cuando acudió al ginecólogo preocupada por su ausencia de menstruación.

Kaylee dijo: “La primera vez que descubrí sobre mi sindrome mi madre estaba conmigo en el ginecólogo”. Además agrega: “Me rompió el corazón cuando el médico entró y me dijo que no vio un útero en el ultrasonido. Tenía miedo del futuro porque no sabía lo que me podía pasar y me preocupaba como iba a ser capaz de tener mi propia familia.”

Con respecto a su ciclo menstrual aclaró que sufre de dolores agudos en sus ovarios y que “Ovulo como cualquier otra mujer, sólo que los óvulos se disuelve en mis ovarios, en vez de ser expulsados.”

En la actualidad tiene una relación hace 4 meses con su novio Robbie Limmer, quien la acepta tal como es e incluso colabora económicamente para su tratamiento.

La estadounidense confiesa que: “Me tomó alrededor de un mes para que le diga que tengo MRKH. Estaba confundido al principio, pero me apoyó y dijo que no cambiaría la forma en que me ve.”

“En la actualidad nuestra relación no se centran en la parte sexual, porque no podemos hacer nada, ya que no tengo una abertura de la vagina. Pero yo estoy con ganas de tener una relación sexual.”

Con respecto a su operación, contó que se considera una cirugía estética y por lo tanto no está cubierta por el seguro. Su hermana Amanda comenzó una GoFundMe página a recolectar la meta de 15.000 dólares, que es el lo que costara su intervención.

Finalmente Kaylee declara que “Poder realizarme la cirugía me ayudará a sentirse normal y tener todas las partes del cuerpo como cualquier otra chica” informa el medio Mirror.