Mientras estaba violándola contra el escritorio, la víctima y empleada de la empresa se desmayó. Quedó inconsciente. Minutos después, despertó acostada en el piso de la oficina de Lauer, quien llamó a su asistente para que la llevara a la enfermería de la compañía. Al llegar a su casa, angustiada y aún en shock, le relató lo ocurrido a su ex marido, de quien acababa de separarse.

Cuando Lauer volvía a reunirse por cuestiones de trabajo con su víctima, el conductor nunca se atrevió a mencionar el ataque. La mujer continuó trabajando para la NBC durante un año más hasta que no toleró más el clima que allí se vivía y decidió renunciar, según publicó The New York Times.