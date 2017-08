Mujer se vuelve viral por decir esto en Tinder y los hombres mueren por salir con ella (+Fotos)

El tweet tiene más de 55 mil me gusta…

Y si Lauren esperaba que su perfil de Tinder hiciera que la gente se desplazara a la derecha, funcionó.

“¡Quiero casarme con ella! Ahora mismo,” escribió Jeremy Wolfe, y él no fue el único que profesó su amor en la sección de comentarios.

Mientras que otra persona dijo:

“Me encanta que ella tenga sentido del humor y que no le importe hacer bromas sobre sí misma.”

Por otro lado una persona comentó que…

“Esta chica se ha ganado Tinder.”

Hasta Lauren formó parte de la diversión, comentando:

“No obtengo ningún crédito por tener este sentido del húmero.”

¿Brazo? No he escuchado ese nombre en años.

Brazos 1 de 2.

“No utilizo el emoticon que aplaude porque no puedo aplaudir y estoy siendo totalmente honesta,” twitteó en el mes de julio.

Siente mucho orgullo por poder ayudar a otros con su misma condición.

“Nunca he intentado esconder mi realidad,” dijo. “Las personas no se dan cuenta de esto muy a menudo, así que muchas personas me envían mensajes diciendo que les es de mucha ayuda, y son personas a las que también les falta un brazo o son discapacitados.”