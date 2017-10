Nico Yunge y su nueva vida en España: compartió imágenes junto a Wilma González

Hace seis años Nicolás Yunge alcanzó una alta popularidad tras su paso por el docureality de Canal 13, Perla, aunque al tiempo después protagonizó una serie de polémicas que lo mantuvieron en el ojo del huracán Posteriormente tuvo algunas apariciones en televisión, para luego desaparecer por completo de las luces y programas.

Hace algunos días Nicolás, de 25 años, anunció volvió a aparecer en los medios luego de anunciar que se iba del país, para radicarse y comenzar de cero en Madrid, España. “Me voy a vivir fuera de Chile y no pienso volver nunca más (…) ha sido complicado, tengo sentimientos confusos porque me voy y no sé cómo dejar toda una vida, pero creo que mi personalidad es fácil de llevar, soy como sociable entre comillas, entonces siento que donde vaya no voy a tener problemas, aparte mi papá vive allá en Madrid y tengo hartas amigas. Mi idea es recorrer, conocer más que nada y ver lo que voy a hacer en el futuro“, indicó al sitio Pousta hace un tiempo.

Y es que el joven ya llegó al viejo continente y desde allá ha compartido una serie de imágenes de los diversos paisajes en sus rede sociales, pero además, se reencontró con una exchica reality cercana a él. Se trata de la española Wilma González, quien reside en nuestro país pero que en estos momentos se encuentra su país de origen. En tanto ella, publicó una imagen junto a Nicolás con un afectuoso mensaje: “Y mi amigo @nico_yunge vino a verme y se queda en ¡Spain! Sé que le irá genial, ¡Europa es su lugar! y encima en el pueblo ja, ja, ja, quién me lo iba a decir“. A continuación te mostramos algunas imágenes.

