Nicolás Oyarzún sacó suspiros con sentida declaración de amor a su polola

Nicolás Oyarzún dejó encantadas a todas las mujeres del matinal de Mega. El actor que interpreta al doctor “Gerardo Montero” en la exitosa teleserie Perdona Nuestros Pecados hizo suspirar desde Cata Edwards, que se declaró su fan, hasta Ivette Vergara, otra apasionada seguidora de la telenovela.

Aparte del talento y de ser uno de los nuevos galanes de las producciones dramáticas de la pantalla chica, Oyarzún demostró esta mañana una simpatía y humor a toda prueba.

A las 9 estaba en el terminal Sur para sumarse a Karol Dance y Joaquín Méndez, quienes lo fueron a buscar al bus que supuestamente lo trajo desde “Villa Ruiseñor”, el ficticio pueblo donde se ambienta Perdona Nuestros Pecados.

Luego caminó cuadras con Karol y Joaquín, rumbo a las instalaciones de Mega, en Vicuña Mackenna. Bromeó, se subió a una micro con ellos y contestó todas las preguntas que le hacieron en un contacto en directo con el estudio del matinal. Kathy Salosny consultó si es que estaba soltero:

Kathy Salosny: “Hay que preguntarle directamente: ¿Está soltero?”

Karol Dance: “Cuidado con esa respuesta, que podría romper el corazón a la mitad de Chile, incluyéndome…”

Nico Oyarzún: “La respuesta puede romper el corazón, pero a mí me tiene lleno de amor. Estoy en una relación maravillosa hace ya cuatro años. Vivo con mi novia, que en este caso es mi mujer, no estamos casados, pero feliz de la vida”

Cathy Salosny: “¡Qué lindo! Que tierno”

Ivette Vergara: “Más encima es romántico”

Joaquín Méndez: “¡¿Cómo lo hace?!”

Vergara: “¡Lindo! Romántico”

Méndez: “¿Vas a tener guagua?”

Oyarzún: “Yo ojalá no… O sea, pareciera que sí, pero eso ya es producto de la piscola (risas). Soy joven, tengo 30 años”

Catalina Edwards: “Diez años menos que yo”

Méndez: “¿Cómo lo haces para hablar con una chica? Porque eso es lo que más me cuesta, entablar una relación. Yo siempre la cago, la embarro. ¿Cómo encara a usted a una mujer?”

Oyarzún: “Yo fui bueno hace un tiempo”

Méndez: “Cuatro años de relación igual es difícil, no es tan fácil”

Oyarzún: “Yo creo que en una relación lo más importante es el humor”

Méndez: “Eso lo tengo”

Oyarzún: “No, pero no ser chistoso, sino que el humor. No es lo mismo un chiste que una situación cómica”

Méndez: “¿Cómo generas esa situación?”

Oyarzún: “Lo importante es que tu mujer tiene que ser tu partner, tu mejor amiga. Yo cuando estoy con ella no necesito nada, y no lo digo de romántico, sino es cuando uno está con su mejor amiga”

Vergara: “Joaquín, pídele más ayuda, porque él tiene una gran inteligencia emocional. Aprende”

Karol Dance: “Tú comenzaste a pololear a los 26 años, ya tienes 30, ¿cómo se mantiene en una etapa de juventud en donde también conoces a muchas personas? ¿Cómo se mantiene una relación?”

Oyarzún: “Siento que las relaciones están siempre navegando en un mar de cosas clichés y, cuando uno no está en una, cree que hay ciertas cosas que tienen urgencia. Las relaciones se construyen en las otras cosas, en los detalles pequeños. No en llegar con flores todos los días, no en salir a comer todos los días. La relación se construye cuando te sientas con la persona con la persona con la que estás y no te encuentras con espacios llenos de silencios, si no que te interesa”

Salosny: “¡Ay no!”

Coté Quintanilla: “¡Voy a llorar!”.

