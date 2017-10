Nicolás Yunge se va de Chile para siempre y este fue su contundente mensaje antes de partir

En 2011, Nicolás Yunge se hizo conocido luego de participar del docu reality “Perla”, de Canal 13. Sin embargo, su paso por el programa estuvo marcado por las polémicas y sus constantes peleas familiares, las cuales quedaron en la retina de los televidentes.

Lo último que habíamos sabido del joven de 25 años es que hace unos meses fue operado de la vesícula de urgencia y que Anita Alvarado lo tenía alojado de muy mala gana en su casa, ya que nuevamente había tenido problemas con su madre.

Pero hace poco anunció que dejará Chile para comenzar una nueva vida en Madrid, España -país donde vive su padre, a quien demandó en 2014 por pensión de alimentos-. En una entrevista con el portal POUSTA, Yunge habló sobre algunos de sus problemas personales y aprovechó de lanzar una fuerte crítica a la sociedad chilena.

“Me voy a vivir fuera de Chile y no pienso volver nunca más (…) ha sido complicado, tengo sentimientos confusos porque me voy y no sé cómo dejar toda una vida, pero creo que mi personalidad es fácil de llevar. Soy como sociable entre comillas, entonces siento que donde vaya no voy a tener problemas (…) Mi idea es recorrer y conocer más que nada y ver lo que voy a hacer en el futuro”, explicó al medio.