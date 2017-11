Nicole Putz desenmascara a sujeto que la estuvo acosando sin tregua: es un conocido comunicador

Durante años a vista y paciencia pública, la ex cuenta parodia @nicole.putz (AHORA RECUPERADA POR NOSOTROS!) se dedicó a ridiculizarme por mi trabajo, pero no de cualquier forma, sino que por medio de comentarios sexistas, clasistas y vulgares (que no repetiré aquí por razones obvias, pero que tenemos respaldados). Por supuesto que busqué asistencia legal principalmente por el daño causado no solo a mí y a mi trabajo, pero también a mi familia y cercanos. Pero los trámites son tremendamente engorrosos en Chile y decidí que esta persona podría volver a hacer otra cuenta aun cuando lo desenmascararamos. El maltrato público continuó por años de forma incesante. De paso quiero exponer que la PDI poco y nada me ayudó cuando expuse el caso, diciéndome que buscara un abogado privado (en otra situación de acoso mucho peor que viví, la respuesta fue similar). Por cosas de la vida, recién HOY conseguimos la prueba fehaciente que vinculó esta cuenta parodia con el DUEÑO DE LA AGENCIA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD @largavista @ras_silva Esta persona trabajó hace años atrás conmigo con una reconocida marca del mundo de la moda, donde tuve un trato vejatorio de su parte, lo que terminó con mi renuncia. Ahora que lo expuse, me han llegado más testimonios de otros rostros por privado, que también me cuentan como en su minuto esta persona los funó por diversos motivos. Personas poco profesionales existen en todos los ámbitos. Lo que NO puedo CREER es que aun el 2017 las personas 'públicas' tengamos que soportar con la boca cerrada el BULLYING dirigido de personas que trabajan dentro de la misma industria, con comentarios sexistas, que apuntan al cuerpo de las personas muchas veces o a ridiculizar de cualquier forma posible su trabajo #metoo NO MÁS BULLYING! NO MÁS SEXISMO Y si los influencers decimos NO MÁS BULLYING?

