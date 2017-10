No creerás como está hoy la hija de Pamela Díaz: ‘El Cubo’ la mostró en pantalla

Este jueves Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su exitoso programa El Cubo, el que en esta ocasión tuvo a la polémica Pamela Díaz. La Fiera, de 36 años, repasó una polémica con Adriana Barrientos, su carrera en televisión, habló de la nula relación con su verdadero padre y de su hija mayor. Pamela no suele mostrar a los hijos que tuvo con el exfutbolista Manuel Neira, como sí lo hace con la más pequeña. Por eso llamó la atención que Trinidad, de 15 años, apareciera en pantalla.

La adolescente opinó sobre una polémica que contó su madre, cuando un colegio católico le cerró las puertas cuando quiso matricularla, a los 4 años, por no estar casada. Esto provocó toda una discusión en pantalla, cuando ella era parte de SQP.

“Fue como absurdo, porque no puede ser que un niño que quiera estudiar los papás se tengan que casar, lo encuentro absurdo. Una madre soltera que quiere que su hijo estudie, ¿que tenga su derecho a estudiar no lo pueda tener porque no está casada?, preguntó la hija mayor de Pamela.

Luego de esto, repasaron el recordado episodio de la Dra. Cordero, quien dijo que Pamela postergaba a su hija. La polémica mujer contó que durante una función en Llolleo, a la que La Fiera tuvo que llevar a sus hijos, ella se miraba al espejo y decía que era la mas linda. Según la profesional, su hija mordía la muñeca cuando la veía. “La niña veía a la muñeca como su mamá”. Estas declaraciones generaron un quiebre en la relación.

“Yo le pude haber pagado de la misma forma hablando de su familia, que a ella le molestaria mucho. Yo cambié la página y nunca más le hablé”, expresó Pamela.

En la oportunidad, Pamela aprovechó de criticar a Tonka por no detener las declaraciones de la Dra., pues la niña tenía 11 años. “Dejaron que hablaran”, añadió.

Pero no fue el único tema del que hablaron, pues también trataron la sexualidad y cómo la ha conversado con Trinidad. Según declaró, ambas tienen la confianza para conversar sobre cualquier tema, y este no es la excepción.

Cabe destacar que El Cubo también repasó el primer embarazo de Pamela, cuando tenía 19 años y estaba en Mekano. Allí contaron que subió más de 30 kilos y de lo difícil que fue decírselo a sus papás y jefe de ese entonces, Alex Hernández.

Vía Página 7