En un mundo movido por el capitalismo, solemos pensar que el precio de un producto tiene relación directa con su calidad, mientras mas costoso sea, mejor sera su beneficio. Sin embargo, esta es un impresión errónea, en nuestra época el costo de una mercancía suele estar determinada por múltiples factores, pero increíblemente la calidad a veces no es la primera.

Pero existe un producto que no depende de lo anterior: el vino. La condiciones como el terreno donde se siembra, la uva que se utiliza y el clima hacen de la cosecha de vino algo azaroso y se concreta con nuestro propio gusto.

Un grupo de investigadores de la Escuela de Economía de Estocolmo y de las universidades de Yale y California en Davis reunieron a un grupo de personas observar sus respuestas ates dos tipo de vino, unos con precios bajos y otros de precios altos. Cabe destacar que el grupo de voluntarios era heterogéneo, pues habían algunos conocedores de las características de esta mercancía, mientras que otros no sabían nada de ella.

Los investigadores hicieron más de 6 mil pruebas a ciegas, es decir, las personas no sabían qué vino estaban probando. De esta forma, observaron que no había una relación directa entre el precio y el disfrute del vino, de hecho mientras más caro era, a las personas parecía gustarle menos. Solo quienes lograban distinguir las propiedad del vino, podían decir lo contrario y se revertía el fenómeno.

“Estos hallazgos sugieren que los consumidores no expertos en vino no deberían prever un gran placer en cuanto a las cualidades intrínsecas del vino sólo por su costo elevado o porque es apreciado por los expertos”, escribieron los científicos en el artículo respectivo, publicado en la revista especializada Journal of Wine Economics.

Ahora ya sabes que un buen vino no es necesariamente sabroso según su precio, incluso puede ser al revés. Solo debes probar y ver qué tan cierto es este estudio.

Vía Pijamasurf