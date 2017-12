Pese a viajar en asientos numerados y nominativos, existen varios pasajeros que piden directamente cambio de asiento a otros pasajeros, muchas veces por razones absurdas como “me mareo en el pasillo” o “quiero sentarme al lado de mi amigo, amiga, mamá, papá, novio, conocido”, entre otros personajes.

Estas peticiones, además de ser bastante incómodas, muchas veces sorprenden y por pura educación, nerviosismo o “empatía”, el pasajero que estaba cómodo en su asiento numerado termina cediendo a la sorprendente solicitud del otro.

Si bien existe un grupo de pasajeros que defiende su puesto y decide quedarse en el lugar que eligieron al comprar el pasaje, éstos muchas veces son víctimas de malas miradas o de una avalancha de argumentos por parte de la persona que quiere cambiar de lugar. De esta forma, muchas veces ese valiente pasajero termina cediendo a la insistencia y presión del entorno.

Para evitar estas incómodas situaciones la bloguera World Wonders de Vmirechudes.com ideó un mecanismo que devuelve el efecto sorpresa y hace desistir al pasajero que quiere el cambio de asiento inmediatamente.

Te dejamos con su respuesta que rápidamente se viralizó en redes sociales:

“Odio cuando subo al avión o el tren y alguien me pide cambiar de asiento cuando ya me he instalado. ¿Por qué debería cambiar? Es mi asiento, va a mi nombre… pero no tengo ganas de discutir…

Con el tiempo he desarrollado una respuesta universal, que pronunciada suavemente y con una sonrisa tranquila y agradable, hace que mi interlocutor desista de inmediato.

‘Lo siento, no deseo cambiarme. El asiento va a mi nombre y en caso de accidente impediría la identificación’.

Después de eso, nada ocurre”.